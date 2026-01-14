Os acessos à Marginal Botafogo foram temporariamente interditados na tarde desta quarta-feira (14), em Goiânia, após a elevação do nível do Córrego Botafogo em decorrência das fortes chuvas registradas na capital.\nDe acordo com a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), o bloqueio ocorre em pontos da via na altura do Complexo Jamel Cecílio e da Avenida Independência. A medida tem caráter preventivo e foi adotada para garantir a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pela região.\nAlerta de tempestade é lançado para 150 cidades em Goiás; veja a lista\nChuva forte alaga ruas de Rio Verde; vídeo\nHomem morre afogado após ser arrastado por enxurrada em Caldas Novas\nA SET orienta que os condutores evitem a Marginal Botafogo e busquem rotas alternativas até que a situação seja normalizada. Equipes técnicas seguem monitorando o nível do córrego e as condições da via.