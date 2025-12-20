Um alerta de chuvas fortes foi emitido para Goiás neste final de semana pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o instituto, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), com ventos intensos de até 60 km/h. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) também divulgou um boletim com alerta para ocorrência de tempestades em 165, neste sábado (20).\nAs regiões mais afetadas serão as porções leste e oeste, com até 55 mm/h de chuva. A previsão é de mínima de 18 °C e máxima de 32 °C para o leste, e mínima de 22 °C e máxima de 34 °C para o oeste.\nRompimento de barragem causa estragos no Tocantins; vídeo\nPrevisão do tempo na Região Metropolitana para sábado (20)\nPrevisão do tempo no Entorno do Distrito Federal para sábado (20)\nNo norte goiano deve chover até 50 mm/h, com temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C. Na região central, a previsão é de temperatura mínima de 19°C e máxima de 33°C. No sudoeste, a mínima é de 19°C e máxima de 31°C. O sul deve registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C. Para essas três regiões, o Cimehgo prevê chuvas de até 45 mm/h.