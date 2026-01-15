Imagem ilustrativa de tempestade (Reprodução/Pixabay)\nUm alerta de tempestade foi lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) comunicando previsão de tempestade para esta quinta-feira (15), em Goiás. Segundo o alerta, o volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros em 24 horas, com ventos de até 60km/h e queda de granizo.\nPara hoje a previsão é de sol e variação de nebulosidade. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva em áreas isoladas, que podem ser volumosas.\nUma chuva acompanhada de granizo e fortes chuvas assustou moradores de Goiânia na tarde da última quarta-feira (14). O temporal foi registrado em diferentes regiões da capital, com mais intensidade nos bairros da Região Sul e Leste.