Um alerta de tempestade, com rajadas de ventos que podem ultrapassar 50 quilômetros por hora (km/h), foi lançado a todos municípios de Goiás pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). As pancadas de chuva, previstas para segunda-feira (15), têm influência da combinação de calor e umidade, conforme o prognóstico, e pode atingir principalmente a região Leste do estado.\nDe acordo com o comunicado do Cimehgo, as fortes chuvas terão volume entre 20 e 30 milímetros (mm)/hora ou 60 mm/dia. Consequentemente, o risco de formação de tempestades é elevado, com potencial para ocorrência de rajadas de vento e raios, apontou a meteorologia.\nDe terça-feira (16) para quarta-feira (17), haverá o avanço de uma nova frente fria que vai potencializar as chuvas no estado no restante da semana, conforme a previsão.