O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta de tempestade para quase 200 cidades de Goiás. O aviso, que atinge a maior parte do estado, prevê chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e risco de queda de granizo (veja a lista com as cidades afetadas ao final desta reportagem).\nConforme o boletim, a combinação entre o aumento da umidade e o forte calor diurno favorecerá a formação de áreas de instabilidade. Esse cenário é propício para a ocorrência de temporais, que podem ser acompanhados de rajadas de vento acima de 60 km/h, raios e queda de granizo.De acordo com o órgão, em alguns pontos o volume de chuva pode variar de 30 e 40 milímetros por hora ou superar os 60 milímetros por dia.\nNa capital, a previsão é de sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 30ºC, com a umidade relativa do ar variando entre 40% e 90%.