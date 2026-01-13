Imagem ilustrativa de tempestade (Reprodução/Pixabay)\nOs goianos podem tirar o guarda-chuva do armário, pois 150 municípios estão em estado de alerta para tempestade nesta terça-feira (13). O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu o alerta de risco potencial para tempestades que abrange várias regiões do estado. O aviso aponta a possibilidade de chuvas intensas, que podem atingir volumes de até 50 mm/dia.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a tendência é que as chuvas continuem em diversas partes de Goiás de forma centralizada. Ainda segundo o meteorologista, o alerta pode aumentar ou diminuir ao longo da semana.\nDurante essa semana, nós teremos aquela combinação de calor e umidade. Na última semana, nós tivemos uma grande convergência e umidade que trouxe chuvas mais generalizadas. E, essa semana, nós temos aquela combinação calor e umidade', enfatizou André Amorim.