Um alerta de tempestade foi lançado para 42 cidades em Goiás pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A previsão é de chuvas fortes acompanhadas por rajadas de vento, raios e até queda de granizo para esta terça-feira (21). Ao POPULAR, segundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, há permanência de combinação de calor e umidade.\nA frente fria está um pouco mais deslocada ao oceano, mas ela consegue trazer umidade da região norte formando um corredor de instabilidade, que está mais a centro-norte do estado de Goiás", explicou o meteorologista.\nSegundo o órgão, a região centro-norte do estado é a área com mais instabilidade e com risco de tempestade. A estimativa é que pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h). Para Goiânia, estão previstos até 3 mm de chuva. As temperaturas mínima de 19ºC e máxima de 34ºC.