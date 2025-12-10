Imagem ilustrativa de tempestade (Reprodução/Pixabay)\nAs chuvas não param e, para esta quarta-feira (10), a previsão é que a combinação de calor e umidade influencie as condições de tempo, causando chuva. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas (Cimehgo), 184 municípios têm risco de tempestades.\nSegundo a previsão, o risco de tempestades no estado é alto, com potencial para rajadas de vento e raios. Na capital, a expectativa é de sol, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.\nEm entrevista ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, informou que a temporada de chuvas ainda vai atingir os goianos por mais tempo. “Tem muita chuva por vir aqui no estado de Goiás. Aquelas chuvinhas que faltaram em outubro e novembro agora vêm com gosto, e muito”, explica.\nA expectativa é que até o dia 24 de dezembro ainda aconteçam muitas chuvas, mas que elas caiam de maneira irregular. Portanto, em alguns locais, essas chuvas podem vir com mais intensidade.