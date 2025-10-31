A expectativa do Cimehgo é que novembro tenha chuvas mais volumosas (Wildes Barbosa/O Popular)\nEm Goiás, 97 municípios estão em estado de alerta para tempestades nesta sexta-feira (31). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás (Cimehgo), o dia será de sol, mas o avanço de uma frente fria que vem da região sudeste do país pode trazer pancadas de chuva com risco para tempestades, rajadas de vento, raios e eventualmente, granizo.\nA capital terá calor no período da tarde, podendo atingir os 33°C. A umidade relativa do ar vai variar de 35% a 90%.\nSegundo André Amorim, gerente do Cimehgo, o período de chuvas ainda não começou oficialmente em Goiás, já que alguns municípios tiveram pouca chuva. “Tem muito município que ainda não choveu direito. Tem município que só choveu 30 milímetros. Em compensação tem município que choveu mais de 100. Esse desequilíbrio todo está atrasando a lavoura e fazendo ter que esperar a chuva acontecer”, explica.