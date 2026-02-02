Nuvens carregadas em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs goianos devem continuar atentos as previsões e alertas para tempestades nos próximos dias. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o alerta serve para várias regiões do estado até sexta-feira (6). A previsão indica chuvas intensas acompanhadas de rajadas de vento e queda de granizo.\nDe acordo com o monitoramento, a combinação de calor e alta umidade, somada ao deslocamento de frentes frias pelo Sudeste do país, criou um cenário de forte instabilidade no Centro-Oeste. Em algumas regiões de Goiás, as rajadas de vento podem chegar à marca dos 100 km/h, o que representa risco real de queda de árvores, danos em estruturas metálicas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que a tendência é que as chuvas continuem em diversas partes da Capital, com a formação de áreas de instabilidade favorecendo as pancadas de chuva.