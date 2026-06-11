Corredor de umidade favorece chuvas em áreas isoladas do estado e há chance de queda de granizo em municípios da região centro-sul. (Wildes Barbosa/O Popular)\nO avanço de uma nova frente fria está trazendo um corredor de umidade da região amazônica e pode provocar a ocorrência de chuva de granizo em áreas isoladas de Goiás, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, o deslocamento da frente fria também favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva irregulares.\nTemos a possibilidade de ocorrência de chuva de granizo na porção Centro-Sul de Goiás. Seriam situações bem ímpares e pontuais no decorrer dos próximos dias até segunda-feira. Inclusive, no sábado, dia 13, há uma possibilidade um pouco maior de chuva de granizo”, afirmou o meteorologista.