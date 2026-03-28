O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para a elevação na temperatura em todas as regiões do estado neste fim de semana. Conforme o comunicado, as cidades das regiões do Norte e Oeste goiano podem registrar até 35ºC.\nPrevisão para o fim de semana:\nRegião Norte:\nTemperatura: Mínima 20ºC Máxima: 35ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nRegião Oeste:\nTemperatura: Mínima 20ºC Máxima: 35ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nRegião Leste:\nTemperatura: Mínima 17ºC Máxima: 34ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nRegião Central:\nTemperatura: Mínima 19ºC Máxima: 32ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nRegião Sudoeste:\nTemperatura: Mínima 19ºC Máxima: 32ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nRegião Sul:\nTemperatura: Mínima 19ºC Máxima: 32ºC\nUmidade do ar: entre 95% e 50%\nSegundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, o aumento das temperaturas se deve a uma redução das chuvas ao longo da semana. Amorim destacou que as chuvas devem voltar ainda na próxima semana, mas que o período de estiagem está se aproximando.