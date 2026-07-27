Goiás continua em estado de alerta devido ao período de estiagem, com previsão de baixa umidade e sem novas chuvas para os próximos dias. Embora cidades do interior tenham registrado precipitações leves no último fim de semana, a massa de ar seco deve predominar em todo o estado ao longo desta semana.\nEm Goiânia, onde não choveu, os termômetros registraram altas temperaturas logo nas primeiras horas do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital e o estado permanecem sob alerta para a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos de 25% até o fim de julho.\nO gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que as chuvas isoladas trouxeram apenas um alívio passageiro. "O período de estiagem continua e os cuidados devem ser redobrados", afirma. Ele destaca a importância da atenção com a saúde e com a preservação ambiental.