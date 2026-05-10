Avanço de massa de ar polar provoca declínio nas temperaturas e aumenta nebulosidade; Cimehgo prevê mudanças graduais no tempo em todo o estado (Diomicio Gomes/ O Popular)\nO avanço do ar frio de origem polar sobre a região do Brasil Central deve causar o aumento gradual da nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas e queda na temperatura nos próximos dias em Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O fenômeno favorece a melhora da umidade relativa do ar.\nO boletim divulgado pelo Cimehgo aponta que, com o aumento gradual da nebulosidade em todo o estado, há possibilidade de chuvas em áreas isoladas e declínio das temperaturas mínimas e máximas em relação aos dias anteriores. Além disso, o avanço da frente fria favorece uma leve melhora na umidade relativa do ar.