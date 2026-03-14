Chuva em Goiânia (WIldes Barbosa/O Popular)\nEste final de semana em Goiás tem previsão de tempestade em mais de 200 cidades do estado, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Conforme informado pelo órgão, há o transporte de umidade da região Norte do Brasil junto com a frente fria da região Sudeste do país, que combinados devem provocar no estado tempestades, rajadas de vento e raios neste sábado (14) e domingo (15).\nA capital do estado, Goiânia, aparece com previsão de tempestade para os dois dias. Conforme a previsão, será um sábado ensolarado, mas com variação de tempo nublado. A temperatura pode chegar aos 31ºC, com umidade entre 95% e 50%.\n-Webstories - Avanço de frente fria deve provocar tempestades em mais de 200 cidades (1.3386044)\nMais de 160 cidades em Goiás entram em alerta para tempestades; veja lista