Uma frente fria que avança da região sudeste para o centro do Brasil deve trazer tempestades para todas as regiões de Goiás, prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo o gerente do órgão, André Amorim, nesta terça-feira (18) as imagens de satélite mostram muita nebulosidade espalhada sobre o estado.\nCom isso, temos um risco potencial para a ocorrência de chuvas volumosas neste dia", aponta Amorim.\nChuva perde força e calorão volta a atingir Goiás, prevê Cimehgo\nCratera ameaça rodovia e shopping em Valparaíso de Goiás\nVai esfriar? Três ciclones extratropicais podem afetar o Brasil em novembro\nDe acordo com o último boletim meteorológico do Cimehgo, a chegada da nova frente fria irá provocar mudanças nas condições do tempo no decorrer desta semana. Assim, há risco para formação de tempestades, rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo.