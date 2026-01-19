O avanço de uma frente fria pelo Sudeste do país favorece a formação da segunda Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026. O sistema estabelece um persistente corredor de umidade, conhecido como ‘rio atmosférico’, que transporta o vapor de água da Amazônia para o Sudeste, provocando chuvas volumosas e nebulosidade em todo o estado de Goiás até sexta-feira (23). Especialistas alertam para o risco elevado de tempestades severas nos próximos dias, com possibilidade de granizo e rajadas de vento.\nDe acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido ao avanço da frente fria, a previsão do tempo indica chuvas frequentes e significativas entre esta segunda-feira (19) e a próxima sexta. A recomendação é de atenção redobrada para raios e ventos fortes.\nAo POPULAR, Elizabete Alves Ferreira, meteorologista do Inmet, afirmou que, embora as previsões nacionais tenham focado no Sudeste, o fenômeno climático afetará diretamente Goiás.