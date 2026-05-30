Frente fria rompe bloqueio atmosférico e pode causar pancadas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste e Central de Goiás (Diomicio Gomes/ O Popular)\nO avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil pode trazer chuva para Goiás neste final de semana, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, isso foi possível porque a frente fria rompeu o bloqueio atmosférico.\nA frente fria avançou e rompeu o bloqueio atmosférico, trazendo um canal de nuvens e chance de chuvas em áreas isoladas para o Sul, Sudoeste e Região Central de Goiás a partir de hoje”, afirmou o meteorologista.\nSegundo o Cimehgo, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas neste sábado (30) e domingo (31) nas regiões Sul, Sudoeste e Central. A expectativa é de volumes baixos e pontuais, variando entre 1,5 mm e 3,0 mm.