Mesmo durante o período de estiagem em Goiás, o calorão deve dar trégua nesta semana entre quinta-feira (11) e sábado (13), graças a uma frente fria vinda do sudeste do país, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo).\nEm entrevista ao repórter Sylvester Carvalho, o gerente do Cimehgo, André Amorim, apontou que algumas cidades do estado podem receber chuvas durante os próximos dias. São elas: Goiânia, Rio Verde, Jataí, Acreúna, Catalão, Itumbiara, Cristalina e Anápolis.\n“No estado de Goiás, nós estamos com mais de 50 dias sem chuvas. Assim, chuvas mais significativas. É muito tempo seco. Então, qualquer chuvinha que vem dá uma melhorada. Mas lembrando: são dois dias, depois voltamos à programação normal. Melhora um pouquinho e voltamos para o período de estiagem", explicou Amorim.