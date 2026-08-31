Temperaturas de até 40 ºC e umidade em até 12% colocam os 246 municípios goianos em alerta (Wesley Costa/O Popular)\nAs temperaturas em Goiás podem chegar aos 40ºC, e a queda da umidade relativa do ar no decorrer do dia deixará a população em condições de calor e secura comparáveis às de ambientes desérticos, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nA questão da similaridade do deserto é por conta da dificuldade. É um ambiente hostil, um clima hostil. De temperaturas elevadas e a umidade do ar baixa, por isso a gente pode fazer essa comparação", disse André Amorim, gerente do Cimehgo.\nAproximação de frente fria pode provocar chuvas isoladas nos próximos dias em Goiás, segundo o Cimehgo (Divulgação/Cimehgo)\nDe acordo com o meteorologista, o bloqueio atmosférico sobre a região do Brasil Central é o que mantém o tempo seco e as temperaturas elevadas na maior parte do estado. Porém, com o avanço e o aumento da nebulosidade vinda da Região Sudeste do Brasil, pode haver o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e a ocorrência de tempestades e pancadas de chuva isoladas em algumas regiões goianas.