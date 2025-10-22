As chuvas devem voltar a partir do dia 27 de outubro (Fábio Lima/O Popular)\nA previsão para os próximos dias em Goiás é de sol e temperatura máxima de 34°C. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) apontou que fará calor nos próximos dias e as manhãs terão temperaturas mais amenas. As chuvas devem voltar na próxima semana, entre os dias 27 e 28 de outubro.\nPor enquanto o estado vai ficar com o tempo estável, temperaturas agradáveis pela manhã e quente no período da tarde. O período chuvoso ainda não começou. Ainda estamos no período de estiagem, com as primeiras chuvas acontecendo”, informa André Amorim, gerente do Cimehgo.\nDepois da passagem da última frente fria, os últimos dias em Goiás foram um pouco mais amenos. Segundo o Cimehgo, a queda de temperatura foi por conta da subida de uma massa polar de ar que veio da região sul e sudeste do Brasil e acabou circulando pelo estado de Goiás.