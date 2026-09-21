Primavera começa nesta terça-feira (22) com previsão de calor intenso, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo em Goiás (Wildes Barbosa/O Popular)\nA primavera começa nesta terça-feira (22) e a chegada da nova estação deve ser marcada por altas temperaturas com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos fortes e queda de granizo em Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo a climatologia, as chuvas tendem a ocorrer nos períodos da tarde e da noite, devido a combinação de altas temperaturas com elevada umidade atmosférica.\nA primavera marca o período de transição entre as estações seca e chuvosa, especialmente na região central do Brasil. De acordo com o Cimehgo, na nova estação a atmosfera intensifica o fluxo de umidade vinda da Amazônia, por meio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), favorecendo períodos prolongados de chuva e uma melhora na umidade relativa do ar.