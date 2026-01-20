-Vídeo - Interdita ponte Marechal Rondon (1.3363658)\nA forte chuva desta terça-feira (20) causou uma série de transtornos no trânsito de Goiânia. Segundo a prefeitura da capital, os acessos à Marginal Botafogo foram temporariamente bloqueados na altura da Avenida Jamel Cecílio e da Avenida Independência. Além disso, a ponte da Avenida Marechal Rondon foi momentaneamente interditada (assista acima).\nAs medidas foram tomadas para a segurança de motoristas e pedestres. Equipes da prefeitura estão nos locais para monitorar a situação e auxiliar no tráfego. A orientação é que, se possível, os condutores busquem rotas alternativas.\nAtualização: às 7h44 desta terça-feira, a Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) informou que todos os trechos foram liberados, após a queda no nível da água.\nQuase 50 cidades em Goiás estão em alerta de grande perigo pelo acumulado de chuvas; veja lista