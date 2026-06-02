-POP_CHUVASURPRESA_02062026 (1.3417523)\nUma pancada de chuva surpreendeu moradores de algumas cidades goianas localizadas na região do Entorno do Distrito Federal. Imagens enviadas à TV Anhanguera por moradores de Alexânia, Anápolis e Pirenópolis mostram a chuva, inclusive de granizo, em uma delas (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, disse que a pancada de chuva foi causada por conta da passagem da frente fria no último final de semana.\nIsso é resquício da passagem da frente fria no último final de semana. Com ela (frente fria) ainda liberando ali umidade combinada com calor, favoreceu essas chuvas. Inclusive, com a questão do granizo que ocorreu por conta de a nuvem não conseguir segurar o gelo dentro dela”, explicou o meteorologista.