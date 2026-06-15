(Wildes Barbosa/O popular)\nQuem vive em Goiás conhece bem o roteiro de junho: céu azul, ar seco e a necessidade constante de hidratação. No entanto, os últimos dias quebraram essa tradição com chuvas intensas e até granizo em várias regiões, incluindo Goiânia e sua área metropolitana, deixando os moradores intrigados. Para entender o fenômeno, O POPULAR consultou especialistas, que esclarecem se esse comportamento é atípico, se há precedentes históricos e qual a relação com eventos atmosféricos atuais.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), destacou que a situação ocorreu em decorrência do enfraquecimento do bloqueio atmosférico e por conta do avanço da frente fria. Ainda segundo o meteorologista, é uma situação atípica, mas não impossível. 'Já choveu em outros junhos, mas já faz um tempo', explicou Amorim.