-Vídeo chuva em Rio Verde (1.3360640)\nUma forte chuva causou alagamentos em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na tarde desta segunda-feira (12). Imagens da TV Anhanguera mostram o córrego Barrinha próximo de transbordar e lojistas de um camelódromo retirando a água que invadiu os estabelecimentos (veja acima).\nO gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, informou ao POPULAR que o volume de chuva chegou a 31,4 milímetros (mm) no Centro e 43,2 mm na periferia da cidade.\nHavia expectativa de chuvas irregulares, mas volumosas, concentradas e mais localizadas”, explicou André Amorim sobre o temporal.\nAlerta de tempestade é lançado para 150 cidades em Goiás; veja a lista\nVeja a diferença entre alertas severo e extremo enviados durante a chuva pela Defesa Civil em Goiânia