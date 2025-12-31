-Vídeo estragos da chuva (1.3355798)\nA manhã e tarde do penúltimo dia deste ano, terça-feira (30), foram marcadas por uma chuva forte acompanhada de ventania que causaram estragos em Goiânia. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região Noroeste, onde fica localizado o Jardim Curitiba, foi a mais afetada e registrou 40,0mm de chuvas e ventos de 50km/h. Vídeos divulgados pela TV Anhanguera mostram os estragos causados (veja acima).\nÉ possível ver nos registros uma árvore caindo em cima do capô de um carro quando a motorista se aproximava para abrir a porta. Outro registro mostra cones de sinalização sendo arrastados pela força do vento.\nDe acordo com o Cimehgo, a região Norte e Sudoeste registrou na sequência níveis de chuvas de 16,4mm e 15,0mm respectivamente. Segundo André Amorim, gerente do centro, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que fica localizada próximo ao Aeroporto de Goiânia registrou ventos de 53,6km/h.