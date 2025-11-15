Goiás volta a enfrentar calor intenso e tempo firme neste sábado (15). O boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) mostra que o calor volta a dominar o estado. Todas as regiões devem ter sol forte e pouca chance de chuva, restritas ao sul e ao sudoeste do estado, onde podem ocorrer de forma pontual, com volumes pequenos.\nEm Goiânia, a temperatura pode chegar aos 34°C, com sol e variação de nebulosidade, segundo o Cimehgo. A chance de chuva existe na capital, mas é muito isolada e de baixa intensidade, e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%, com índices mais baixos durante a tarde.\nNo restante de Goiás, a previsão é de tempo firme, com máximas que variam entre 35°C e 37°C.\nVeja quais cidades devem ser atingidas por tempestades em Goiás\nVai esfriar? Três ciclones extratropicais podem afetar o Brasil em novembro