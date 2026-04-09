Um ciclone vindo da região sul do Brasil pode causar tempestades e queda de temperatura em Goiás. Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabete Alves, o ciclone deve atingir principalmente a região sul e sudeste do país, mas a frente fria traz consequências para Goiás, com mais chuvas e temperaturas mais baixas em algumas regiões do estado.\n"Aqui para nós, vai ter um declínio na região sudoeste de Goiás, mas não vai ser tão sentido porque como as temperaturas mínimas estão de 20°C, por exemplo, caindo um grau vai para 19 a 18°C, então não vai ser tão sentido", explica a meteorologista.\nEm relação as tempestades, segundo Elizabete Alves, as chuvas e a instabilidade climática irão persistir. "Aqui a gente tem aquecimento diurno e tendo umidade em médios níveis e altos níveis, é o suficiente para dar essas chuvas que estão ocorrendo por aqui e que vão persistir", afirma.