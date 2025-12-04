Algumas cidades em Goiás, especificamente na divisa com Mato Grosso e Tocantins, devem ter pelo menos quatro dias seguidos de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em entrevista ao g1 Goiás, o meteorologista Danilo Siden revelou que cidades no norte do estado, como Porangatu e Itapaci, devem atingir um maior volume de chuva neste sábado (6) e domingo (7).\nPara Goiás nós temos a previsão que cause vários dias consecutivos de chuva, principalmente na parte mais norte do estado. Devem continuar persistindo essas condições de chuva pelo menos até o dia 10, que já é na quarta [10 de dezembro]”, disse.\nAinda conforme o meteorologista, os volumes de chuva devem atingir até 70 milímetros por dia na região norte. O fenômeno é resultado da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul no Brasil.