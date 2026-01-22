A formação da 2ª Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) de 2026, deve formar um persistente corredor de umidade, transportando umidade da Amazônia, por meio do Brasil Central, até o Sudeste do país. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), este corredor deve provocar mais tempestades em Goiás, atingindo 193 municípios goianos (veja a lista completa ao final desta reportagem).\nAs cidades afetadas terão um aumento da nebulosidade, com previsão de chuvas frequentes e acumulados volumosos. Conforme o Cimehgo, o risco de tempestades severas será elevado devido à alta instabilidade.\nNa manhã desta quinta-feira (22), o órgão informou que os satélites registram o avanço de uma frente fria vinda pela costa da região Sudeste. Em Goiânia, os três setores que registraram maior nível de chuva nesta quarta-feira (21) foram: Parque Amazônia, na região Sudoeste, com 78,2 mm; Jardim América, localizado na região Sul, marcando 77,8 mm e Centro, com 75,2 mm.