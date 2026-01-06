Um corredor de umidade deve aumentar a nebulosidade em Goiás e provocar chuvas volumosas tanto nesta terça-feira (6) quanto nos próximos dias. O fenômeno aumenta o risco de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de mais de 50 km/h. As informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nSegundo o boletim do órgão, o corredor de umidade começa na Amazônia e vai passar pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. O Cimehgo também listou 179 municípios com risco de tempestades, entre eles Goiânia, Aparecida, Aragoiânia, Goianira, Trindade, Senador Canedo, Caldas Novas, São Miguel do Araguaia e Turvânia.\nEm Goiânia, a temperatura máxima nesta terça-feira pode chegar a 29°, com a umidade do ar variando entre 50% e 95%. Já em Chapadão do Céu, no sudoeste do estado, a previsão do Cimehgo é de calor com pancadas de chuvas isoladas. Os termômetros no município podem atingir 37º.