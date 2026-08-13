O El Niño já está em patamar forte e continuará ganhando intensidade até o final do ano. A afirmação é da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa) dos Estados Unidos, que atualizou nesta quinta-feira (13) a sua análise sobre o fenômeno.\nA partir de setembro, a agência climática americana prevê 93% de chance de que o El Niño evolua para a categoria muito forte - o que vem sendo chamado de um super El Niño. A probabilidade de que essas condições perdurem até janeiro é de 90%.\nA última previsão do órgão, do mês passado, era de 81% de chance de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro.\nO fenômeno climático, que começou em junho, é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do oceano Pacífico equatorial - ao contrário da La Niña, que ocorre quando a superfície nesta região está mais fria do que o normal.