Estudantes da maioria das regiões do país devem enfrentar um dia de prova chuvoso durante o primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece neste domingo (9) a partir das 13:30.\nCandidatos devem se planejar para possíveis atrasos causados pela chuva. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões Norte, Centro-Oeste e partes do Sudeste e do Sul devem ter um domingo com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas em zonas isoladas.\nNo Nordeste, a probabilidade de chuva é menor. Cidades como Salvador, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Recife podem registrar precipitações isoladas, enquanto Fortaleza, Teresina e São Luís devem ter um dia de sol forte e muitas nuvens.\nNo Norte, os estudantes enfrentarão um dia de prova com temperaturas acima dos 30 °C e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.