O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), será marcado por calor intenso e tempo seco em todo o território goiano. Sob a influência de um bloqueio atmosférico, o estado contará com sol forte, temperaturas elevadas e umidade do ar em declínio. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a data consolida o início oficial do período de seca em Goiás, que deve encerrar em meados do mês de outubro.\nDe acordo com o Cimehgo, nesta sexta-feira os termômetros devem registrar temperatura máxima de 33ºC. Já a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 85%.\nAo POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, informou que o padrão de estiagem, que já dava sinais em abril, agora se estabelece definitivamente com um "bloqueio atmosférico" que impede a entrada de umidade. O volume de chuvas, que já vinha sendo reduzido desde abril, agora chega a zero.