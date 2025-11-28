-Barragem (1.3343184)\nFortes chuvas em Águas Lindas de Goiás causaram deslizamentos, alagamentos e a abertura de uma cratera. Para reduzir o impacto de novas chuvas, uma barragem de contenção foi construída no município.\nA Prefeitura da cidade decretou situação de emergência por 180 dias e informou que a Defesa Civil e os órgãos de monitoramento meteorológicos alertam nível de atenção máximo em toda a cidade.\nDe acordo com Elizabete Alves, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade está com condições de ocorrência de chuvas até o final de semana. “Tem bastante instabilidade na região, então podem ocorrer essas pancadas de chuvas isoladas”, explica.\nPara a próxima semana, com a chegada de dezembro, a previsão indica uma mudança no tempo, com chuvas mais persistentes.