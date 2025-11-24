Uma frente fria deve chegar acompanhada por tempestades com rajadas de vento, raios e granizo nesta semana em Goiás. Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço da frente fria chega pela região Sudeste do país. O alerta deve atingir 104 municípios goianos (veja a lista completa ao final desta reportagem).\nEm Goiânia, a previsão é de sol com algumas nuvens, porém o céu não ficará totalmente fechado. Há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos da cidade.\nA temperatura máxima pode chegar à 32°C, com a umidade do ar variando de 40 a 95%. Existe um alerta para ocorrência de tempestade, com níveis de chuva que devem variar entre 20 e 30 mm/hora e rajadas de ventos de 50 km/hora.\nAvanço de frente fria deve trazer tempestades para Goiás, prevê Cimehgo