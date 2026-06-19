O avanço de uma frente fria pela Região Sul do Brasil deve mudar o cenário climático no extremo sul de Goiás neste sábado (20). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno trará instabilidade e possibilidade de chuvas isoladas para cidades como Jataí e Rio Verde. As temperaturas mínimas na região ficarão entre 16°C e 18°C, o que não configura um declínio significativo, segundo o Instituto. As máximas para essas cidades devem ficar entre 28°C e 30°C.\nDe acordo com Cristiane Andrioli, meteorologista do Inmet, a frente fria também deve trazer possibilidade de chuva para cidades como Caiapônia, Edéia, Aporé, Caçu e Baliza. "Dali para baixo, há essa previsão de instabilidade, enquanto para cima o tempo segue bem estável", afirma.\nAndrioli ressalta que, apesar da frente fria chegar, o fenômeno não terá força para derrubar as temperaturas no estado. Segundo ela, a chuva deve ocorrer apenas no extremo sul de Goiás porque a frente fria passará principalmente pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atingindo apenas essa faixa da fronteira goiana.