Com a chegada do frio em Goiás, o uso de chuveiros elétricos e aquecedores aumenta, principalmente no começo da noite. E isso pode trazer riscos tanto para a rede elétrica quanto para as instalações dentro de casa. Segundo o gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima, evitar ligar muitos aparelhos elétricos ao mesmo tempo é uma das dicas essenciais para evitar um acidente na residência.\nSegundo a Equatorial Goiás, mesmo com a redução do uso de ar-condicionado, a demanda por energia continua alta em alguns horários por causa dos aparelhos usados para aquecer a água e os ambientes.\nAlém disso, as baixas temperaturas também afetam os cabos da rede elétrica. De acordo com a distribuidora, os fios sofrem contração por causa do frio, o que exige monitoramento constante para evitar problemas no fornecimento de energia.