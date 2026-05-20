Goiânia e Aparecida amanheceram cobertas por neblina, após o período de chuvas. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), após o avanço de uma frente fria na região sudeste de Goiás, a previsão é de que os próximos dias sejam de calor e baixa umidade.\nSegundo o gerente do Cimehgo, André Amorim, como aconteceram chuvas nesta terça-feira (20), isso gerou uma condensação do vapor d'água, que fez a neblina ocorrer. "A neblina anuncia, na grande maioria dos episódios, o sol. A neblina aparece de manhã, fica aquele tempo fechado e forma-se uma cortina na nossa frente bem acinzentada, mas ao longo da manhã ela se dispersa e revela para nós o sol", explica.\nDe acordo com Amorim, ainda pode acontecer outra frente fria em Goiás, mas a expectativa é de que o calor e o tempo seco prevaleçam até o fim do período de estiagem, no segundo semestre do ano. "O tempo seco volta a predominar com maior ênfase, umidade baixa, temperaturas amenas pela manhã, amplitude térmica e a umidade relativa do ar em declínio", garantiu o meteorologista.