Goiânia registrou 39,7°C nesta segunda-feira (31), na estação localizada na Avenida Paranaíba, na região central da capital. Segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), essa foi a maior temperatura registrada no mês de agosto desde o início das medições naquele local.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, André explicou que além da região central, outras áreas de Goiânia também registraram temperaturas elevadas, porém na Avenida Paranaíba foi a maior já registrada de agosto na cidade.\nMas hoje, no centro da cidade, na Avenida Paranaíba, 39,7. A maior temperatura no mês de agosto desde que se mede naquele local”, afirmou.\nCalor em Goiás pode chegar aos 40°C e clima de deserto, diz Cimehgo\nMassa de ar seco afasta chuva e eleva temperatura em Goiás nos próximos dias, aponta Cimehgo