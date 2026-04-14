Após semanas marcadas por chuvas volumosas, o tempo deve ficar mais estável em Goiânia ao longo desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de redução nas precipitações, com possibilidade apenas de chuvas fracas e isoladas nos próximos dias.\nAo POPULAR, o meteorologista do Inmet, Wendell Fialho, informou que ainda há previsão de chuva, mas de forma pontual — ou seja, pode ocorrer em algumas regiões da cidade enquanto outras permanecem sem registro.\nSão chuvas de fraca intensidade, que podem acontecer principalmente no período da tarde, mas não de forma generalizada”, explicou.\nA semana será marcada por maior presença de sol, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e condições limitadas para precipitações mais intensas. À reportagem, a meteorologista Elizabete Alves destacou que o cenário é típico de um período mais estável.