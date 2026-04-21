A chegada de uma massa de ar seco sobre a região do Brasil Central deve causar a queda da umidade e o aumento das temperaturas nos próximos dias em Goiás, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O fenômeno favorece o fortalecimento de uma área de alta pressão, o que inibe a formação de nuvens de chuva.\nO boletim divulgado pelo Cimehgo aponta que há uma tendência de amplitude térmica, queda da umidade relativa do ar no período vespertino e elevação da temperatura máxima. De acordo com o gerente do Cimehgo, André Amorim, a chegada dessa massa de ar seco não configura uma onda de calor.\nPor enquanto não estamos tendo ainda a caracterização de uma onda de calor. Mais próximo ao final de semana vamos observar um aumento nas temperaturas máximas”, disse o meteorologista.