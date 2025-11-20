O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), pode ter tempestades com ventania em 28 municípios de Goiás (veja a lista completa ao final desta reportagem). O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nSegundo o Cimehgo, a combinação de calor e umidade deve provocar pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de tempestades, raios e rajadas de vento.\nPara Goiânia, a previsão é de sol com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a 34°C, e a umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. O volume de chuva esperado é de até 40 mm por dia, com rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.\nAvanço de frente fria deve trazer tempestades para Goiás, prevê Cimehgo\nVeja quais cidades devem ser atingidas por tempestades em Goiás