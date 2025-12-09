Goiás deve ter mais fortes chuvas para os próximos sete dias, prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). As tempestades devem ser mais intensas com a chegada de um ciclone extratropical na região costeira sul do país. O gerente do órgão, André Amorim, aponta que o fenômeno irá "jogar" mais umidade para o centro do Brasil e resultar em mais temporais no estado.\nNesta terça-feira (9), o Cimehgo soltou um alerta amarelo. O risco é de tempestades para todo o estado, quando deve chover entre 20 a 40 milímetros por hora (mm/h). As fortes chuvas podem ser acompanhadas por rajadas de vento acima de 60 km/h, raios, risco de corte de eletricidade, queda de árvores e alagamentos.\nEntão, nós seremos influenciados indiretamente pela formação do ciclone. Diretamente mesmo é quem está mais próximo da costa brasileira, mais próximo do núcleo dele (ciclone)", acrescenta o meteorologista.