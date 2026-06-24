A chegada de uma frente fria em Goiás coloca o estado sob dois alertas de "perigo potencial" emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (24). O risco de chuvas intensas é restrito à região Sul goiana, onde são esperados volumes de até 50 mm por dia e ventos que podem atingir 60 km/h.\nSegundo o alerta, o declínio de temperatura será mais abrangente, afetando tanto o Sul quanto o Noroeste goiano, com uma queda nos termômetros entre 3ºC e 5ºC, o que acende um sinal de atenção para a saúde devido à mudança brusca no clima.\nEstão na rota das chuvas intensas os municípios de Aparecida do Rio Doce, Aporé, Cachoeira Alta, Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa Santa, Mineiros, Paranaiguara, Perolândia, Portelândia, Quirinópolis, Santa Rita do Araguaia, São Simão e Serranópolis.