Pessoas agasalhadas em dia frio, em Aparecida de Goiânia (Diomício Gomes/O Popular)\nGoiás registrou a menor temperatura do ano na manhã desta segunda-feira (11), segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo). O caso ocorreu em Rio Verde, no sudoeste do estado, onde os termômetros marcaram 10.3°C. "Essa é a primeira massa de ar polar que consegue chegar ao Brasil Central [em 2026]", explicou o gerente do órgão, André Amorim.\nAlém disso, nesta segunda-feira também foi registrada a temperatura mais baixa do ano em Goiânia, com 15°C. Conforme o Cimehgo, a máxima na capital no dia pode chegar aos 31°C, com variação entre sol e nebulosidade.\nAinda segundo o órgão, o frio no estado deve durar até a próxima quarta-feira (13), atingindo com mais intensidade as regiões sul e sudoeste, onde as temperaturas podem baixar para 8°C. Algumas das cidades mais afetadas serão: Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Mineiros, Morrinhos, Santa Helena, Itajá e Edéia.