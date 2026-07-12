Uma mudança atípica nas condições meteorológicas trouxe o registro de chuvas leves para municípios como Baliza (0,8mm) e Campinaçu (0,2mm) neste domingo (12). O fenômeno, que deve marcar o cenário em Goiás também na segunda-feira (13), é causado pelo avanço de uma frente fria pela região Sudeste, que quebrou o bloqueio atmosférico e injetou umidade no Brasil Central, trazendo nebulosidade e chuvisqueiros isolados para o estado.\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que, embora o fenômeno traga um alívio temporário à seca severa de julho, o impacto principal é a instabilidade. Segundo o gerente, o aumento da nebulosidade gera uma condição atípica para o período, em que o estado costuma registrar maior estabilidade climática.