-Vídeo Sylvester: Eleições 2026 1° turno (1.3463123)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em Goiás neste domingo (4), dia em que os eleitores vão às urnas para o primeiro turno das eleições. O informe também aponta a ocorrência de rajadas de vento que podem oscilar entre 40 e 60 km/h, além de probabilidade de queda de granizo em áreas isoladas.\nDe acordo com o Inmet, a previsão indica chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou acumulados de até 50 mm ao longo do dia. O POPULAR mostrou que o avanço de uma frente fria coloca grande parte de Goiás em alerta para o risco de tempestades.\nEntão, vamos esperar chuva, tempestade, rajada de vento, então segue o alerta para os próximos dias. Estamos atentos a situação inclusive no dia da eleição. O pessoal deve ficar mais atento e tudo vai dar certo", afirmou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.