Imagem ilustrativa de tempestade (Reprodução/Pixabay)\nO avanço de uma frente fria coloca grande parte de Goiás em alerta para o risco de tempestades que podem vir acompanhadas de queda de granizo e ventos acima de 70 km/h, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Ao POPULAR, André Amorim, gerente do Cimehgo, explicou que o alerta segue até o dia da eleição, que acontece no próximo domingo (4).\nEntão, vamos esperar chuva, tempestade, rajada de vento, então segue o alerta para os próximos dias. Estamos atentos a situação inclusive no dia da eleição. O pessoal deve ficar mais atento e tudo vai dar certo", afirmou Amorim.\nDe onda de calor com grande perigo a tempestades: Goiás tem série de alertas para eventos extremos\nTemporais destroem casa, derrubam árvores e deixam feridos em cidades de Goiás; vídeo